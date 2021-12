Cardi B offre 2 millions de dollars à Offset pour son anniversaire

Offset reçoit 2 millions de dollars pour son anniversaire de la part de Cardi B.

par Team Mouv'

Cardi B vient peut-être de remporter le prix du meilleur cadeau de l'année après avoir offert à Offset pas moins de 2 millions de dollars pour ses 30 ans.

Un cadeau plutôt sympathique

Au fil des années, le couple s'est fait connaître en échangeant des cadeaux plus extravagants les uns que les autres, notamment des voitures de luxe et une bague en diamant inspirée de Titanic. Plus tôt cette année, le rappeur Migos a même acheté un manoir en République dominicaine pour le 29e anniversaire de Cardi.

Ce mercredi 22 décembre, c'est la rappeuse qui lui a rendu la pareille. Dans une vidéo de la fête du 30e anniversaire d'Offset, l'auteure de I like it monte sur scène et déclare : "Je sais que tu as beaucoup d'entreprises à venir en 2022, alors allons-y. Sors le cadeau d'anniversaire", avant de remettre un chèque géant de 2 millions de dollars. "C'est deux millions de dollars ! Deux millions de dollars", répète-t-elle plusieurs fois.

Une semaine avant la fête, Cardi B a partagé une série de photos d'elle et d'Offset dans laquelle elle déclarait : "Je t'aime tellement et je suis tellement fier de toi. Nous avons surmonté tellement de choses ensemble. J'aime l'homme que tu es en train de devenir et j'aime le père que tu es. Merci d'avoir toujours été là pour moi, d'avoir été un grand confident et conseiller."

L'amour semble bel et bien être à son paroxysme dans le couple Cardi/Offset.