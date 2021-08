Cardi B : les fans réclament un feat avec une jeune rappeuse

Les fans de Cardi B lui suggèrent un feat avec une rappeuse émergente.

par Team Mouv'

Cardi B est au cœur des discussions entre ses fans qui planifient ses futurs featurings . En effet, les fans les plus impliqués se sont lancés dans des discussions concernant sa carrière : ces derniers estiment qu'un feat avec la rappeuse émergente Snow Tha Product serait l'idéal .

En effet, une collaboration entre les deux artistes pourrait être l'une des plus grosses collabs dans la catégorie hip hop féminine et latino - américaine, un genre qui s'expand de plus en plus .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Snow Tha Product, est une rappeuse et chanteuse qui s'est illustrée d'abord dans des mixtapes et ensuite avec un premier album indépendant Unorthodox en 2011 . La rappeuse se démarque par son flow ultra rapide et incisive comme en témoigne ses freestyles autant en anglais qu'en espagnol . On vous laisse juger par vous même :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour le moment on ne sait pas si Cardi B est au courant des suggestions de ses fans, et si elle pourrait considérer un feat avec Snow That Product .