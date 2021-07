Cardi B et Normani mettent le feu avec le clip "Wild Side"

Cardi B et Normani font monter la température sur "Wild Side".

par Team Mouv'

Seulement quelques semaines après avoir révélé être enceinte de Offset en plein BET Awards, Cardi B, revient sur le devant de la scène aux côtés de Normani . La jeune chanteuse livre un nouveau clip chaud bouillant intitulé Wild Side en featuring avec la trap queen .

Deux icônes dans une vidéo

Près de deux ans après la sortie de son dernier titre Motivation, Normani fait son grand retour . Elle a choisi l'une des meilleures rappeuses actuelles pour virer on the wild side . La dernière fois que l'on a vu Cardi en collab avec une autre artiste c'était sur WAP avec Megan Thee Stallion . Ici les paroles sont tout autant explicites que dans ce hit, et les deux femmes parlent de leurs désirs sans problème : "Je veux devenir sauvage / Emmène - moi faire un tour / Montre - moi ton côté sauvage" .

Des scènes torrides

Dans ce clip futuriste on se rappelle direct les talents de danseuse de Normani . Si les scènes font tourner la tête et que l'on croit voir double, c'est normal, l'ancienne membre de Fifth Harmony danse avec un clone d'elle même . Les tenues et la chorée sont sensuelles, mais LA séquence qui risque de faire le buzz arrive lorsque le duo Cardi X Normani s'enlace nu attaché à des chaines . On peut remercier la réalisatrice Tanu Muino - à qui l'on doit aussi le clip Up de la rappeuse - pour ce beau tableau . On vous a prévenu .