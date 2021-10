Cardi B et Megan Thee Stallion triomphent aux BET Awards

Cardi B rafle plusieurs prix aux BET Awards avec son hit "Wap" feat Megan Thee Stallion.

par Team Mouv'

Cardi B a remporté trois prix lors de la cérémonie de BET Awards grâce à son banger WAP feat Megan Thee Stallion qu'on a entendu partout dans le monde cette année .

Un succès à tous les niveaux

Roulement de tambour . . . le prix de la chanson de l'année est attribué aux deux queen du game Outre - Atlantique Cardi B et Megan Thee Stallion avec leur banger WAP . Ce titre et son clip ont choqué les plus puritains avec des images et des lyrics ultra explicites mais n'a pas empêché les deux artistes de tout rafler aux Bet Awards .

Comme le rapporte le New York Post, il y avait dans cette catégorie un autre morceau de Cardi, intitulé Up, ainsi que le morceau Back in Blood de Pooh Shiesty featuring Lil Durk, Drake et Lil Durk sur Laugh Now Cry Later, et enfin le morceau de Roddy Ricch appelé Late at Night .

Les deux rappeuses ont aussi remporté le prix de la meilleure vidéo hip - hop avec leur sulfureuse vidéo . Elles ont donc réussi à devancer Montero ( Call Me by Your Name ) de Lil Nas X, qui pour le coup a placé la barre ( de pole dance ) très haut niveau clip !

Leur featuring sur WAP leur a aussi permis de gagner le prix de la meilleure collaboration pulvérisant ainsi Drake featuring Lil Durk sur Laugh Now Cry Later ou encore Bia et Nicki Minaj sur le hit Whole Lotta Money ( Remix ) .

C'est donc avec trois récompenses que les deux stars repartent des BET Awards, un succès bien mérité !

