Cardi B est la première rappeuse à décrocher 3 singles de diamant

Cardi B décroche son 3ème single pour son titre "I Like It".

par Team Mouv'

Jamais deux sans trois ! Et c'est vrai pour Cardi B puisque la Recording Industry Association of America (RIAA) a officiellement certifié I Like It, en featuring avec Bad Bunny et J Balvin, son troisième single à atteindre le diamant (10 millions d'unités vendues) cette année.

3ème single de diamant pour Cardi B

Elle est devenue la première rappeuse à avoir un single certifié diamant en mars pour son méga-succès de 2017 Bodak Yellow, tandis qu'en novembre, elle a de nouveau franchi le cap avec Girls Like You, sa collaboration de 2018 avec Maroon 5.

"OMMMMMMGGGGG", a-t-elle écrit sur Twitter, en mentionnant ses collaborateurs.

Sur Instagram, elle s'est un peu plus penchée sur ce magnifique exploit, en déclarant : "Wow, je suis tellement heureuse [ ... ] Mon album est sorti en 2018 et il continue de battre des records [ ... ] Je me souviens comme si c'était hier que cette chanson était devenue n°1 et maintenant c'est un disque de diamant. Honnêtement, je n'arrive pas à croire ce qui se passe ! Je suis si fière que deux chansons de mon premier album soient devenues Diamant. J'espère que je pourrai faire la même chose, voire mieux, sur mon prochain album".

Avec cette superbe performance, Carbi B S'impose un peu plus comme l'une des boss du rap game américain et on attend désormais plus que la sortie de son prochain album.