Cardi B devient la directrice créative de Playboy

Playboy nomme Cardi B comme sa première directrice de création en résidence.

par Team Mouv'

Playboy, la marque iconique de style de vie connue depuis longtemps pour travailler à intersection de la culture et du sexe, a annoncé la nomination de Cardi B comme sa toute première directrice créative en résidence.

Cardi B continue d'agrandir son business

Selon Playboy : "Cardi assurera la direction artistique des collections de mode et de produits de bien-être sexuel co-marqués, de l'éditorial numérique, des activités expérientielles et plus encore. En outre, Cardi B sera la directrice créative fondatrice et un membre fondateur de la prochaine plateforme Playboy dirigée par des créateurs, Centerfold".

Centerfold travaille avec des créateurs pour qu'ils intéragissent directement avec leurs fans, développent leurs communautés et créent leur propre contenu personnel et leurs entreprises commerciales.

"D'aussi loin que je me souvienne, je me suis sentie liée à Playboy", a déclaré Cardi B. "C'est vraiment la plateforme originale pour la créativité non censurée et je suis inspirée par son incroyable héritage de lutte pour les libertés individuelles. J'ai déjà tellement d'idées, je suis impatiente !".

Les collections cobrandées Playboy et Cardi B permettront de continuer à développer les activités croissantes de Playboy en matière de mode et de bien-être sexuel. "Cardi B est un génie créatif et nous sommes absolument ravis et honorés d'apporter son immense talent et sa vision créative à Playboy", a déclaré Ben Kohn, directeur général de PLBY Group. "Grâce à son engagement sans faille en faveur de la libre expression, à son dévouement pour élever les voix artistiques et à sa célébration du sexe et de la positivité corporelle, Cardi est l'incarnation de la marque Playboy" a-t-il ajouté.

On ne sait pas encore ce que va donner cette collaboration, mais à première vue l'association semble plus que logique lorsque l'on analyse les deux profils.