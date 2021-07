Cardi B critiquée par les internautes pour avoir offert un collier à 150 000 Dollars à sa fille

Cardi B a été la cible des critiques pour avoir offert un cadeau à 150 000 dollars à sa fille Kulture pour ses 3 ans.

Pas facile pour Cardi B d'être sous l'œil du public : quand elle n'est pas critiquée pour sa musique, c'est pour son rôle de mère et ce qu'elle choisit d'offrir à sa fille . Le weekend dernier se déroulait l'anniversaire de Kulture, la fille de Cardi et Offset, qui fêtait ses 3 ans .

Un anniversaire spectaculaire

Pour cette occasion, Cardi en bonne maman poule n'a pas hésité à sortir le grand jeu pour sa fille : robe de princesse, diner somptueux, balade en calèche, bref le rêve pour une petite fille de 3 ans . Pour couronner la soirée, Kulture s'est vu offrir par sa maman un collier réalisé sur mesure, comme on peut le voir sur une vidéo postée sur le compte Instagram de Cardi . Seulement, le collier, créé par Elliot Eliantte serait en diamant et aurait une valeur de 150 000 dollars . Le bijou comprend trois pendentifs sertis de diamants, à savoir une lettre K pour Kulture, une effigie de Minnie et enfin un logo Chanel. Un montant exorbitant que les internautes ont trouvé indécent pour le cadeau d'une enfant de 3 ans .

"De quoi je me mêle ?"

Plusieurs internautes n'ont pas hésité à commenter le choix de cadeau : "J’espère qu’ils mettent autant dans son éducation" "Kulture à l'équivalent de ma scolarité autour du cou" pouvait - on lire dans les commentaires . Des avis auxquels Cardi a vite mis un terme en répondant avec son franc parler : "Quand vos enfants veulent de la glace au dîner, vous leur donnez de la glace au dîner ? Mon bébé est gâté de jouets et très éduquée . Si maman et papa sont cool, mes enfants le seront aussi . Je n’ai pas envie d’avoir l’air super cool et que ma fille ne le soit pas" . Une manière de rappeler que chacun fait ce qu'il veut avec son argent et le dépense comme il l'entend .