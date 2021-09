Cardi B et Offset accueillent un deuxième bébé ensemble

Cardi B et Offset viennent d'annoncer la naissance de leur petit garçon.

par Team Mouv'

Cardi B a fait sensation lors des derniers Bet Awards : elle a annoncé sa grossesse devant des millions de téléspectateurs en direct . Le couple Cardi x Offset sont désormais parents d'un deuxième enfant, un petit garçon !

La famille s'agrandit

Ce 6 septembre le couple annonce sur les réseaux sociaux la naissance de leur garçon dont on ne connait pas encore le prénom . Né le 4 septembre 2021, il sera le petit frère de Kulture Kiari âgée de 3 ans . Cardi a partagé une photo de la famille sur Instagram et la diva et son mari ont l'air épanoui . Offset quant à lui a affiché un post Instagram avec la légende "Chapitre 5", car de son côté, ce nouveau poupon est son cinquième enfant.

Le duo le plus bling d'Hollywood n'a pas loupé une occasion pour drip et ont sorti la grosse couverture Louis Vuitton . . . ce qui est sur c'est que le petit sera aussi gâté que Kulture !

Comme le rapporte le site américain Just Jared, les deux parents sont aux anges : "Nous sommes emplis de joie de pouvoir finalement rencontrer notre fils . Il est déjà beaucoup aimé par sa famille et nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix