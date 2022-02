Britney Spears sur Eminem : "il était tout pour moi, quand j’étais jeune"

Britney Spears rend un hommage à Eminem après sa performance lors du Superbowl.

par Team Mouv'

Beaucoup de spectateurs ont été empreints de nostalgie lors du dernier show de la mi-temps du Superbowl. Parmi eux, une star de la pop américaine qui n'a pas tari d'éloges sur la superbe performance d'un des rappeurs présents sur scène.

"Il était tout pour moi quand j'étais plus jeune"

L'histoire est déjà écrite : 2022 a connu un rassemblement épique de légendes du hip-hop américain au stade Sifi pendant le spectacle de la mi-temps du Superbowl. Eminem, Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J Blige, 50 Cent et Kendrick Lamar ont en effet offert un spectacle épique qui restera gravé dans les mémoires.

Britney Spears, qui s'était produite pendant quelques minutes avec Aerosmith lors du Super Bowl 2002, a publié une vidéo du récent spectacle sur Instagram. Un post historique, puisqu'elle a désormais le contrôle de ses médias sociaux, et qui s'avère également être une dédicace à l'une des têtes d'affiche de l'événement. La chanteuse a écrit "Je suis impressionné par Eminem et je pense qu'il aurait dû avoir plus de temps sur scène". La princesse pop a ajouté que le segment du rappeur blanc lui rappelait des souvenirs : "Il était tout pour moi quand j'étais plus jeune et c'était si bizarre que le voir deux secondes sur scène me fasse penser à mes 17 ans".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Il ne semble pas qu'Eminem ait répondu à la déclaration de Britney, du moins au moment de la publication. Il est bon également de rappeler que le rappeur a déjà dit des choses horribles sur la pop star par le passé. Des propos qui n'ont, cependant, semblent ils pas stoppé le fanatisme de Britney Spears.