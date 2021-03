Bow Wow encense Soulja Boy : "il a définitivement changé le rap game"

Après avoir reçu les compliments de ses homologues, Bow Wow encense à son tour Soulja Boy.

par Team Mouv'

Il y a comme un air de fraternité dans le rap game, car depuis quelques jours, certains rappeurs n'hésitent pas à se rendre hommage . C'est le cas de Bow Wow qui a reçu les éloges de Drake pour sa carrière . Une éloge que Soulja Boy n'a pas apprécié à tel point qu'il s'en est pris a Drake, visiblement vexé de ne pas avoir été cité comme un des artistes influents de sa génération au même titre que Bow Wow .

Apprécier le talent des autres

C'est donc au tour de Bow Wow d'exprimer sa gratitude envers Soulja Boy et de lui rendre hommage à son tour . Amis depuis de longues années, il était donc naturel que Bow mette en valeur la carrière de son ami et l'impact de celle ci qui a largement influencé le hip hop . A noter que Soulja figure parmi les premiers de sa génération à avoir utilisé les réseaux sociaux et les médias pour créer le buzz et en tirer un avantage pour sa carrière, comme le rapporte Hot New Hip Hop.

Bow wow a ainsi déclaré que "Soulja a créé un mouvement . Il a été la première sensation d'internet, c'était le seul, il a définitivement changé le rap game". Un avis partagé pas de nombreux internautes qui n'hésitent leur soutien envers Soulja Boy et le mérite de sa carrière . Un moment de solidarité qui fait plaisir à voir dans ce milieu souvent dominé par la compétition .

L'intégralité de l'interview est à retrouver ci dessous :