Bone Thugs-N-Harmony : la prochaine grosse affiche du battle Verzuz

Une affiche déjà culte pour les battles Verzuz. Le groupe Bone Thugs-N-Harmony, dans son intégralité, affrontera la sombre Three 6 Mafia.

par Team Mouv'

Les battles Verzuz, organisés par Swizz Beatz et Timbaland pendant le confinement, ont finalement perduré dans le rap US. Lorsqu'il opposait deux rappeurs, le concept était déjà très efficace. Mais depuis que des groupes entiers viennent se la donner sur scène, comme lors du LOX vs Dipset, ça devient vraiment plus qu'intéressant. Big Daddy Kane et KRS-One se sont récemment affrontés sur la scène en octobre, à la suite du tête-à-tête entre Ja Rule et Fat Joe le mois précédent.

Une affiche de rêve

L'affiche du prochain battle Verzuz nous fait rêver d'avance. Le groupe Bone Thugs-N-Harmony, dans son intégralité, affrontera les Three 6 Mafia. Cet affrontement entre un groupe ultra-connu et les rappeurs underground à l'origine de la déferlante de la vague South sur le monde, s'annonce déjà classique. Et puis, ce sera l'occasion de revoir Juicy J.