Bobby Shmurda veut faire un hit pour les clubs de strip-tease avec Adele

Bobby Shmurda propose à Adèle de faire hit "club" ensemble.

Bobby Shmurda veut ajouter Adele à sa liste de collaborateurs . Mercredi 24 novembre, le rappeur de Brooklyn s'est rendu sur Twitter pour proposer à la chanteuse, qui vient récemment de sortir son album 30, d'unir leurs forces en studio .

Le duo improbable

Si le rappeur est partant pour une collaboration , Shmurda ne semble pas pour autant intéressé par une ballade larmoyante comme celles pour lesquelles Adele est connue . Au contraire, il veut que la star britannique sorte de sa zone de confort et livre un morceau type "club" . "Vous savez ce dont le monde a besoin … . # BobbyShmurda & # Adele pour faire un hymne Strip Club", a - t - il écrit .

Le tweet de Shmurda est arrivé moins d'une semaine après qu'Adele ait sorti son quatrième album studio, 30. Peu avant la sortie de l'album, Adele a révélé qu'elle avait permis à Drake d'écouter l'album environ un an avant sa sortie, et a suggéré qu'elle n'avait pas l'intention de lâcher un "club banger" . "Je l'ai fait écouter à Drake l'année dernière quand il était en ville . Je lui ai demandé si c'était ce que les gens voulaient ou non . Et il a répondu 'Absolument', mais c'est vraiment tout" .

Bon courage donc à Bobby Shmurda pour convaincre la chanteuse de collaborer avec lui…