Bobby Shmurda très surveillé pendant sa conditionnelle

Pas de bars, pas d'alcool et couvre-feu : TMZ a révélé les règles très strictes de la conditionnelle de Schmurda.

par Team Mouv'

Un mois après sa sortie de prison célébrée dans l’exubérance, le média américain TMZ dévoile les détails de la liberté conditionnelle de Bobby Shmurda.

Condamné à 7 ans de prison en décembre 2014 pour possession illégale d’armes, possession de drogues, affiliation à un gang, et préméditation de meurtre, le rappeur natif de Miami est sorti le 23 février dernier . Il est maintenant en conditionnelle jusqu’en 2026 .

Des conditions bien précises

Pendant ces 5 années à venir, il ne pourra pas boire une goutte d’alcool ni mettre un seul pied dans un bar . Il devra également rentrer à la maison avant son couvre - feu de 20 heures . Il a aussi l’obligation de se soumettre à des tests anti - drogue et de suivre une thérapie pour apprendre à gérer sa colère et ses excès de violence . Enfin, il ne peut plus entrer en contact avec son gang de Brooklyn .

Des règles très strictes que Shmurda semble déjà vouloir bien respectées. Une vidéo a tourné quelques temps après sa sortie de prison . À l’occasion de sa soirée "Welcome home", le rappeur a refusé de prendre un verre d’alcool tendu par une serveuse, préférant boire un soft dans sa propre bouteille . L’heure de la rédemption pour Bobby ?