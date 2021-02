Bobby Shmurda sortira de prison la semaine prochaine

Eligible à la libération conditionnelle à compter du 23 février 2021, Bobby Shmurda va enfin être libéré et pouvoir réambiancer tout New-York !

par Team Mouv'

Annoncé par sa mère un peu plus tôt dans le courant du mois de janvier, Ackquille Pollard, va officiellement pouvoir profiter de sa liberté dès le 23 février 2021 !

Conditions de la peine et date de réapparition de Ackquille Pollard,

Incarcéré depuis décembre 2014 après s'être balancé lui même pour préméditation de meurtre, possession illégale de drogues et d’armes et affiliation à un gang, Bobby Shmurda avait plaidé coupable sous les conseils de son avocat et a ensuite fait preuve d'un comportement exemplaire qui lui a permis de terminer sa peine un peu plus tôt que prévu .

Son acolyte Rowdy Rebel, lui aussi libéré de prison il y a peu, a confirmé la nouvelle sur Instagram avec un message fort et une ( ancienne ) vidéo de Bobby en train de s'ambiancer en studio :

Plus que six jours ! Ensuite, la joie partira laver toute la douleur . Je te le promets, mon frère . . .

L'artiste purgera le reste de sa peine en liberté conditionnelle jusqu'au 11 décembre 2021 et il n'a pas intérêt à réitérer, la justice ne lui pardonnera pas et le renverra immédiatement à la case prison .

Le "come back"

Très attendu, Bobby risque certainement de faire l'actualité des charts US du début d'année 2022 . On avait appris en 2017 grâce une conversation téléphonique avec Meek Mill et Trav publiée sur Instagram qu'il se portait bien et écrivait tout les jours . On a hâte de découvrir ses prochains morceaux et son retour scène .