Bobby Shmurda : jet privé, mallette pleine de kichta... sa folle journée après sa libération

C'est l'évènement qui a secoué le rap us, Bobby Shmurda est enfin de retour, libre.

par Team Mouv'

Attendue depuis 6 ans, la libération de Bobby Shmurda a eu lieu ce mardi 23 février, soit il y a 24 heures à peine . Libre mais sous liberté conditionnelle, il finira de purger officiellement sa peine le 11 décembre 2021 .

En attendant, place aux réjouissances pour le jeune rappeur de 26 ans qui a eu droit à un accueil des plus chaleureux .

Tout dans la démesure et l'exubérance

Comme l'avait promis Quavo, leader des Migos, Bobby a pu bénéficier d'un retour dans le monde extérieur en grande classe avec jet privé spécialement prévu pour l'occasion. Comme on peut le voir sur une vidéo postée par Quavo sur Instagram, Bobby Shmurda de son vrai nom Ackquille Pollard, est déjà recouvert de cadeaux : mallette remplie de liasses de billets, et en bonne compagnie dans ce jet privé loué par son ami . Tout en exubérance . De plus, une équipe de tournage semblait être présente également pour l'occasion pour filmer les coulisses de cette libération .

En plus de retrouver sa liberté, et ses proches, il a également retrouvé ses fans, soit plus d'un million de plus sur son compte Instagram.

Sans oublier l'appel facetime avec sa famille, particulièrement avec sa maman, Leslie Pollard, très émue de retrouver son fils après plus de 6 ans d'attente . "Je suis si bouleversée, après 6 ans, 2 mois, 5 jours et 5 heures, je me sens enfin vivante ! Dieux est bon . Nous sommes bénis . " déclare t - elle en légende d'un post .

Ackquille Pollard, avait été condamné en décembre 2014, pour possession de drogues et d’armes, affiliation à un gang, le GS9 et préméditation de meurtre en lien avec d'autres gangs de Brooklyn .