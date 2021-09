Bobby Shmurda lâche son premier single depuis sa sortie de prison

C'est le grand retour de Bobby Shmurda après de longues années d'attente.

par Team Mouv'

Sorti de prison en février dernier, Bobby Shmurda créait l'évènement : en détention depuis six ans, sa libération était très attendue par les fans et l'industrie musicale . Si tous les yeux étaient rivés sur le jeune talent découvert grâce Hot N * gga, ce dernier est pourtant resté discret malgré quelques promesses de projets .

Retour en studio

C'est donc sept mois après sa libération que Bobby nous présente enfin un premier morceau intitulé No Time For Sleep, et c'est plutôt prometteur . Présenté comme un freestyle ce premier titre reprend l'adn trap de Bobby avec une ambiance plus sombre que l'on peut associer à un besoin pour l'artiste d'imposer sa place à nouveau . Pour le clip en revanche, la réalisation laisse un peu à désirer, peut - être sans doute par manque de moyens ( pour le moment ) : le cadre est simple, et utilise le stéréotype dépassé qui mêle des femmes et des armes .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour l'instant, on ne sait pas si ce premier titre sera suivi par un projet, et si la collaboration annoncée avec les Migos ( dont il est très proche ) se concrétisera . . . affaire à suivre .