Blueface a testé le "Milk Crate Challenge"

Le rappeur Blueface n'a pas pu résister à la dernière folie sur les réseaux sociaux : le Milk Crate Challenge.

par Team Mouv'

On vous en parlait sur Mouv', la dernière folie des réseaux sociaux c'est le Milk Crate Challenge pour le challenge des caisses de lait . Le principe ? Des caisses de lait rigides sont installées de sorte à former un escalier et il faut le monter puis le descendre sans tomber .

Blueface a testé

Parmi les challengers, on a vu plein de vidéos passer dont des réussites, des chutes bien dangereuses ( on vous prévient le défi est dangereux et c'est à vos risques et périls ) , le rappeur Boosie BadAzz a testé et c'est maintenant au tour de Blueface de relever le défi et il a plutôt bien géré .

Jusqu'à la dernière seconde, on pense que le rappeur de L . A . va se foirer mais pas d tout, il réussi le chalenge haut la main :

