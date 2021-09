Birdman révèle avoir donné 500 millions de dollars à Lil Wayne

Birdman révèle avoir partagé plus d'un million de dollars de sa poche entre Lil Wayne, Nicki Minaj et Drake.

Dans une interview Birdman avoue s'être assuré que la team de Cash Money soit prise en charge lorsqu'il a conclu un accord avec Universal . Il n'a pas hésité à ouvrir son propre porte monnaie et investir plus de 500 millions de dollars à Lil Wayne . Sans oublier ce qu'il a versé à Nicki Minaj et Drake pour un total de plus d'un milliard de dollars !

"Vous ne me croyez pas ? Demandez - leur"

Birdman fait de nombreuses révélations lors d'une interview pour le podcast Big Facts diffusé ce 26 septembre 2021 . Que ce soit ses prédictions sur le fait que YoungBoy NBA sera selon lui le plus grand rappeur du monde ou bien lorsqu'il affirme que Lil Wayne ne pourra jamais avoir un concurrent redoutable pour un Verzuz : le rappeur s'est énormément confié .

Lors de cette interview il balance une grosse anecdote : "Quand Universal m'a donné un sac, mon frère, je peux honnêtement dire que j'ai donné à Wayne environ 400 - 500 millions de dollars . Drake a reçu environ 500 millions de dollars, et Nicki a reçu environ 300 - 400 millions de dollars de ma poche". Ça ne rigole pas avec Cash Money Records ! Il ajoute : "Pas de plafond . Vous ne me croyez pas ? Demandez - leur__ . "

