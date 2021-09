Biggie : son appartement de NYC en vente pour 1,7 million de dollars

L'appartement new-yorkais où Biggie vivait est en vente pour 1,7 million de dollars.

par Team Mouv'

Biggie Smalls a passé toute sa vie à New York, et l'appartement où il vivait à l'époque de son album anthologique Ready to Die vient d'être mis en vente pour 1,7 million de dollars .

Un appart' mythique de N . Y .

Ce mercredi 8 septembre, le New York Post rapporte que la maison où vivait Biggie avec sa femme Faith Evans et sa fille Chyna Griffin est maintenant en vente pour presque 2 millions de dollars .

La propriétaire actuelle de la maison, Caroline Duncan, a acheté l'appartement en 2011 . Elle a tout rénové et même abattu des murs, ce qui n'est pas au goût de tous . . . et même considéré comme un sacrilège pour les fans de Smalls . La propriétaire s'est confiée au journal : "J'aimais le quartier, la proximité du parc Fort Greene, le fait que le bâtiment soit inscrit au registre historique et qu'il avait l'âme d'une véritable résidence d'artiste . "

Situé sur Carlton Avenue à Brooklyn, le duplex de deux chambres et deux salles de bains est à quelques pâtés de maisons de la maison d'enfance de Biggie . Il y a deux ans, le New York Post indiquait que cette "cabane d'une pièce", comme le rappeur l'appelle dans Juicy, se paye plus de 4 000 dollars par mois maintenant .