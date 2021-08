BIA : son titre "Whole Lotta Money" crée une rupture de stock d'escarpins

Les fans de Bia se sont rués sur les chaussures de luxe Bottega.

Bia se hisse au sommet des charts avec son hit Whole Lotta Money, mais elle n'avait peut - être pas prévu l'impact que ses paroles auraient sur ses fans . Ils ont pris au pied de la lettre ses lyrics et se sont arrachés des escarpins d'une grande marque de luxe jusqu'à la rupture de stock.

S'habiller comme BarBIA

Le son est devenu viral avec le remix en featuring avec Nicki Minaj . Les paroles ont influencé la communauté de Bia et ses fans veulent désormais s'habiller comme elle de la tête au pied : "__Fendi sur mon corps mais mes pieds sont en Bottega" . Le titre a provoqué une rupture de stock d'escarpins de la marque de luxe italienne Bottega Veneta .

Ce mardi 17 avril Bia a tweeté surement assez fière d'elle : "le vendeur de Bottega ( lui a ) dit que les talons sont épuisés à cause de la musique . "

La rappeuse du Massachusetts a récemment donné une interview pour Harper's Bazaar à propos du succès de son hit Whole Lotta Money : "J'ai arrêté d'avoir des attentes, parce que je fais de la musique depuis longtemps, et j'ai réalisé que je veux le meilleur pour ma musique" . Elle ajoute :"J'espère simplement que les gens l'aiment . Et je pense que cela m'a permis d'être reconnaissante, quel que soit le résultat, parce que je n'attends rien . " Pour l'instant elle n'a pas à se tracasser, son rap plait et influence même la mode .