Benny Blanco raconte le jour où il a fait un bisou accidentel à Beyoncé devant Jay-Z

Le producteur Benny Blanco a dévoilé dans une interview le moment où il a presque embrassé Beyoncé... devant Jay-Z !

par Team Mouv'

C'est toujours un plaisir d'entendre les histoires que les insiders du monde de la musique ont à raconter . Aujourd'hui, ce n'est autre que le producteur Benny Blanco, connu pour avoir collaboré avec une myriade d'artistes ( de Justin Bieber à Rihanna en passant par Ed Sheeran et Billie Eilish ) , qui dévoile des anecdotes croustillantes dont la fois où il a presque embrassé Beyoncé . . . devant Jay - Z !

Ce soir - là, Blanco a vu sa vie défiler devant ses yeux

C'est dans une interview Apple Music avec Zane Lowe, que le producteur est revenu sur ce sacré épisode . Dans les alentours de 2010 - 2011, Blanco était invité dans la maison de Jay - Z et de Beyoncé dans les Hamptons . Après une soirée particulièrement agréable, vient le moment fatidique des au revoirs . "Je me rappelle m'être dit 'je vais lui faire un bisou sur la joue' . Je m'approche pour lui faire un bisou sur la joue et j'imagine qu'on s'est un peu raté . Et j'ai définitivement touché le coin de sa lèvre . . .", commence - t - il, en parlant de Beyoncé .

"Et pendant ce temps, j'ai Jay - Z dans mon champ de vision, qui me regarde . Ma bouche est là, la sienne est là ( . . . ) et je regarde Jay et je me dis 'Oh ok . Je suis mort__ . Ma vie est terminée . C'était cool, sympa de vous avoir connu'", ajoute - t - il, ironique . Mais au final, "personne n'a remarqué, elle non plus" . Benny Blanco explique qu'il a tout de même vu sa vie défiler devant ses yeux à ce moment là !

Mais cette anecdote, bien que valant des points, est loin d'être la seule chose qu'on apprend dans cette interview . Parmi toutes les histoires on retient notamment le fait que la prod de Diamonds, le hit de Rihanna, a bien failli revenir à Eminem. . .