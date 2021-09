Basket : le 1 contre 1 très gênant de Drake et Tory Lanez

Drake et Tory Lanez nous offrent une séquence assez gênante sur un parquet de basket.

par Team Mouv'

On connait l'amour de Drake pour les Raptors, la franchise de sa ville de Toronto, il semblait donc assez évident que le rappeur s'essaie de plus en plus au Basket. C'est d'ailleurs l'un de ces essais qui fait le buzz sur internent en ce moment .

Joli air ball

Le rappeur canadien est connu pour ses frasques au bord des parquets, notamment celles de la finale NBA 2019 qui opposait Toronto à Golden States . Pour trash - talker Drake est donc souvent présent mais lorsqu'il s'agit d'agir il semblerait que ce soit plus compliqué . . .

Dans un 1 contre 1 contre son camarade Tory Lanez on aperçoit le rappeur de Toronto en grande difficulté avec le ballon . Alors qu'il pourrait profiter de son envergure et se mettre sous le panier Drizzy préfère plutôt s'essayer aux dribles et aux 3 points, pour un rendu assez catastrophique . . . En effet une séquence filmée montre que ce dernier perd une première fois le ballon en tentant de dribler pour ensuite enchainer avec un shoot longue distance qui ne touche même pas le cercle . . . Bon peut être qu'il en a mis 15 avant, ne soyons pas trop méchants .

Il a un an Drake s'était essayé à un concours de 3 points contre Stephen Curry, il semble malheureusement que les leçons apprises n'aient pas été retenues . Quoi qu'il en soit, bien que le rappeur explose les compteurs avec son nouvel album, il semblerait qu'il soit plus difficile de les exploser sur le parquet .