Baby Keem invite Kendrick Lamar, Don Toliver, Travis Scott sur son album

Baby Keem déballe sa tracklist de "The Melodic Blue" avec le cousin de Kendrick Lamar, Don Toliver, Travis Scott.

Baby Keem, est sous le feu des projecteurs depuis qu'il a sorti le single Family Ties en collaboration avec son cousin qui n'est autre que . . . Kendrick Lamar . Il a réussi à se frayer un chemin dans le rap et vient de prouver qu'il peut suivre les pas de son cousin . Le californien débarque avec un premier album intitulé The Melodic Blue avec comme guests Travis Scott, Don Toliver et Kendrick bien sûr .

Un premier album en or

Qui peut se vanter de commencer sa carrière en collaboration avec les plus grands rappeurs ? Baby Keem, peut lever la main bien haut . Il vient d'annoncer ce 3 septembre sur Twitter la tracklist de son premier album The Melodic Blue . Ce projet est composé de 16 morceaux dont deux déjà clippés et approuvés : Family Ties en feat avec K - Dot et Durag Activity avec Travis Scott . Côté nouveauté, on découvre que Baby Keem a collaboré avec Don Toliver, un mélange qui envoie du lourd .

La sortie de The Melodic Blue . est prévue pour le 10 septembre .

La tracklist est à découvrir juste ci - dessous :

1 . trademark usa

2 . pink panties

3 . scapegoats

4 . range brothers

5 . issues

6 . gorgeous

7 . south africa

8 . lost souls

9 . cocoa with don toliver

10 . family ties with kendrick lamar

11 . scars

12 . durag activity with travis scott

13 . booman

14 . first order of business

15 . vent

16 . 16