Azealia Banks a un crush pour Kodak Black

Azealia Banks déclare sa flamme à Kodak Black.

par Team Mouv'

Il semble qu'Azealia Banks ait une fois de plus été frappée par l'une des flèches de Cupidon envers un acteur du rap US.

"I got a crush"

Jeudi 19 mai, la rappeuse originaire de Harlem a donné le coup d'envoi d'un délire sur Twitter en partageant ses véritables sentiments à l'égard de Kodak Black : "J'ai un crush sur Kodak Black", a-t-elle écrit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Kodak Black, qui a récemment déclenché une controverse autour du choix de Kendrick Lamar de l'inclure en tant qu'invité vedette sur son dernier album studio, malgré le scandale d'agression sexuelle de Kodak en Caroline du Sud.

Malgré la négativité qui l'entoure actuellement, Azealia Banks a continué à faire l'éloge des capacités lyriques du natif de Floride en mettant en avant des paroles de sa collaboration dans Roll In Peace de 2017 dans un autre tweet : "'Judge tried to give me 8, got down on my knees like Jesus please - you don’t even believe in Jesus, why you got a Jesus piece?'. C'est une excellente démonstration de profanation littéraire et de profondeur dans la forme d'art".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce n'est pas la première fois qu'Azealia Banks déclare publiquement son intérêt pour un autre rappeur de renom. L'année dernière, elle a exprimé son désir d'avoir un enfant avec Kanye West parce qu'elle pensait que leur bébé "ferait s'arrêter le monde de l'art". Alors qui sera le prochain sur la liste de l'auteure de Luxury ?