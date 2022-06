Avec Yeezus, Kanye West se lance dans de nouvelles activités surprenantes

Kanye West va entreprendre dans plein de nouveaux secteurs avec sa marque Yeezus.

Kanye West a déposé plusieurs enregistrements de marques fédérales américaines avec l'empreinte "Yeezus" par le biais de sa société Mascotte Holdings, Inc.

Bientôt un parc d'attraction en mode Kanye West ?

Selon l'avocat spécialisé dans les marques, Josh Gerben, les dépôts indiquent l'intention de Ye de créer des parcs d'attractions portant la marque Yeezus, des monnaies adossées à la blockchain et NFT, des magasins de détail physiques et en ligne, des jouets, des jeux, des équipements sportifs, des boutons de campagne, des vêtements, des sacs, des articles ménagers et des cosmétiques.

Kanye avait déjà exprimé son intérêt de créer un jour ses propres parcs d'attractions lors d'une interview :"Ce que je veux faire après les Grammys, c'est travailler sur les villes, je veux travailler sur les parcs d'attractions, je veux changer les expériences de divertissement".

Les documents déposés par Ye ne confirment pas encore la production des biens et services précédemment abordés, mais ils suggèrent un fort intérêt pour l'extension de la marque Yeezus dans de nouvelles industries.

Il est cependant intéressant de remarquer que Ye a fait les gros titres l'année dernière pour s'être opposé avec véhémence à l'idée de créer des NFT à l'aide d'une lettre manuscrite sur Instagram, une prise de position qui semble avoir bien changée depuis...