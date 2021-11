Aux USA le mois de novembre est désormais le mois du hip-hop

C'est officiel : le mois de novembre est le mois du Hip-Hop aux Etats-Unis.

par Team Mouv'

L'influence du hip-hop sur le monde risque de se poursuivre encore de longues années. Et pour symboliser ce mouvement, le Congrès reconnait le mois de novembre, comme le mois national du Hip-Hop. Et c'est en novembre 2021, que le pays va observer son premier National Hip Hop History Month.

Cette résolution a été introduite fin juillet et en plus du mois de novembre considéré comme le Mois national de l'histoire du hip-hop, le 11 août 2021 a été désigné comme le jour de la célébration du hip-hop en l'honneur de l'une des premières soirées hip-hop a avoir lieu le même jour en 1973 : la "Back to School Jam" de DJ Kool Herc dans le Bronx, à New York au 1520 Sedgwick Avenue.

Et pour célébrer cette magnifique nouvelle, le Universal Hip Hop Museum présente la campagne "Know Ya Hip Hop". Celle-ci a pour but de renseigner le public sur le hip-hop, son origine et son histoire culturelle.