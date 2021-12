Astroworld : Travis Scott nie sa responsabilité et souhaite que les plaintes contre lui soient annulées

Travis Scott nie sa responsabilité dans la tragédie du festival Astroworld.

par Team Mouv'

Après le silence, l'action : Travis Scott sort de son mutisme pour déposer des requêtes afin d'annuler les plaintes contre lui.

Alors que de les plaintes fusent contre lui, Travis Scott vient enfin de prendre position suite à la tragédie du festival Astroworld, qui a conduit à la mort de dix personnes, dont un enfant de 9 ans et de jeunes adolescents. Celui-ci nie sa responsabilité et a entamé les démarches pour faire annuler les plaintes.

Travis Scott, accusé et acculé, sort du silence

Travis Scott avait dans un premier temps exprimé ses profonds regrets, alors qu'un mouvement de foule dans la fosse de son concert avait conduit à la mort de dix personnes. Puis, face à la nuée de reproches adressés à son encontre, il avait choisi le silence, et c'est la première fois que l'artiste s'exprime auprès de son public.

Selon le magazine Rolling Stone, cité dans plus de 300 dépôts de plainte, le rappeur originaire de Houston a déjà demandé l'annulation de 11 des requêtes à son encontre, dont une des plaintes d'une famille d'un festivalier décédé, considérant qu'il n'est pas légalement responsable des dommages causés par le mouvement de foule. En parallèle, Live Nation, organisateur du festival avec Travis, a également refusé toutes les plaintes à son encontre.

Pendant ce temps, l'enquête continue : si certains mettent en cause l * * 'irresponsabilité de Travis Scott, qui aurait excité la foule, d'autres critiquent l'organisation en amont du festival; des accusations qui sont donc rejetées par les accusés. Travis Scott a par ailleurs offert de payer les obsèques des personnes décédées à son concert, un geste que certaines familles ont refusé.

Nulle doute, donc, que l'affaire va se compliquer, et probablement aboutir à un procès, selon les rapports de la police et les résultats de l'enquête. Quant à Travis, il semble décidé à aller de l'avant, s'affichant en train de faire du golf et en heureux père de famille.