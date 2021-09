"Astroworld" de Travis Scott certifié 4 fois platine

L'album "Astroworld" de Travis Scott est certifié disque de platine pour la quatrième fois.

par Team Mouv'

Travis Scott a annoncé lors des Vidéo Music Awards que son prochain album est en route, quelques jours plus tard on apprend que son dernier projet Astroworld est certifié disque de platine . . . pour la quatrième fois .

La Flame rempile pour le platine

La nouvelle est tombée ce 15 septembre 2021, selon Chart Data, le projet Astroworld de La Flame est désormais disque de platine pour la quatrième fois ! Paru en 2018, il cumule jusqu'à maintenant environ 4 000 000 de ventes . Un record énorme pour le rappeur texan qui prouve toujours un peu plus son talent .

Les fans n'ont pas hésité à valider la certif' : "Le plus grand album de tous les temps", "Incroyable le goat", "Amplement mérité" . Et certains ne perdent pas le nord et n'oublient pas qu'on attend depuis trop longtemps son prochain projet : "C'est génial mais où est Utopia ?"