A$AP Rocky : le documentaire sur son arrestation en avant première à New-York

Le film "Syndrome de Stockholm" d'A$AP Rocky sera présenté au Festival du film de Tribeca.

par Team Mouv'

On se souvient tous de l'arrestation ultramédiatisée d'A$AP Rocky en Suède . Deux ans après, le rappeur fait le bilan des faits et dévoile sa version dans son documentaire Syndrome de Stockholm .

En juin 2019, une vidéo montre Rakim Mayers de son vrai nom, piétiner et porter des coups à l'aide d'une bouteille sur un jeune de 19 ans dans les rues de Stockholm . La vidéo de l'agression fait le tour de la planète . La nouvelle fait scandale et résonne jusqu'à la Maison Blanche : Donald Trump s'en mêle et affirme soutenir A$AP . L'ancien président des Etats - Unis téléphone même au Premier ministre suédois Stefan Löfven pour faire avancer l'enquête . Le 30 juillet 2019, le verdict du procès tombe : le rappeur de Harlem est écroué derrière les barreaux de la prison de Kronoberg pendant un mois . Les journalistes du monde entier se sont rendus sur place pour suivre l'affaire .

Un film pour rétablir la version du rappeur

L'avant première de Syndrome de Stockholm aura lieu ce dimanche 13 juin, au festival du film de Tribeca à New - York . Dans son documentaire, l'interprète de Babushka Boi donne sa vision des faits sur son arrestation . Le film comporte des interviews de ses proches comme Naomi Campbell et Kim Kardashian et, Nicki Minaj . Dans un communiqué du Festival du film de Tribeca, on apprend que ce projet dénoncera le côté sombre de la célébrité et les problèmes d'incarcération en Suède . Des images d'archives et des extraits de concerts appuieront les propos du rappeur . Nos confrères du Figaro soulignent qu'A$AP n'a pas donné de date quant à sa diffusion en Europe .