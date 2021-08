Arrêtez-tout : Kanye West lâche enfin son dixième album "Donda"

Après plusieurs reports, le nouvel album de Kanye West est disponible sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

Cette fois, c'est la bonne ! Après un teasing interminable . . . Kanye West a décidé de dévoiler son très attendu 10 album Donda ce dimanche 29 août .

Nouvelle masterclass de Kanye ?

Pour présenter ce projet qui rend hommage à sa mère décédée en 2007, Ye avait organisé 3 soirées d'écoute dont la première qui s'était tenue à Vegas mi - juillet . Il a ensuite enchainé à Atlanta dans le stade Mercedes - Benz où il a passé plusieurs jours à peaufiner ( au dernier moment ) son "bébé", comme il a pris l'habitude avec ses derniers projets . Le 3ème show a eu lieu jeudi 26 août à domicile pour Kanye : Chicago . Comme il adore prendre le contre pied de ses fans, il a préféré lâcher son album un dimanche ( après - midi ) pour la France ) plutôt qu'un vendredi comme font la plupart des autres artistes .

Donda est donc maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming et le tracklist est monstrueux avec le gratin du rap US : The Weeknd, Travis Scott, Kid Cudi, Jay - Z, Lil Baby, Ariana Grande, Young Thug . . . Faites - vous plaisir !

Kanye West - tracklist "Donda"

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Contrairement aux deux derniers projets qui avaient reçu un accueil très mitigé à leur sortie, Donda semble ravir les fans de Kanye et les retours à chaud sont pour la plupart dithyrambiques .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

On va se laisser le temps de le digérer avant de juger, vu qu'il dure en plus 1h48 . . . mais en tout cas un album de Mr West c'est toujours un événement spécial et on est grave heureux !