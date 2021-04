Battu aux Grammys, Freddie Gibbs annonce qu'il aura "le meilleur album jamais produit"

Visiblement déçu de son élimination aux Grammys, Freddie Gibbs a annoncé prendre sa revanche avec son prochain album qui aura les meilleurs producteurs.

par Team Mouv'

Il n'est jamais évident d'essuyer un échec, ou de rater une récompense pour un projet sur lequel on a travaillé et mis toute son énergie . C'est la triste réalité du milieu de l'industrie musicale, et particulièrement lors des très attendues cérémonies comme les Grammys qui récompensent les artistes de l'année .

Délaissé par les Grammys

Reparti bredouille dans la catégorie du meilleur album Rap, Freddie Gribbs garde la tête haute et adopte même un esprit revanchard . Lors d'une interview avec le magazine britannique Mixmag , ce dernier a déclaré avec assurance que son prochain album intutitlé SSS sera "le meilleur album jamais produit de sa carrière". En effet, le casting de collaborateurs fait rêver : Pharell, Hitboy, Madlib et The Alchemist .

Je vais travailler avec Pharrell la semaine prochaine . Madlib, Working On Dying, The Alchemist, Sevn Thomas, Hit - Boy, je viens de parler à Mike Will Made - It__ . Ça va être l’album le mieux produit que j’ai jamais fait .

Le Mc, natif de l'Indiana, est formel, son prochain projet sera le meilleur qu'il est jamais fait .

Il y a quelques jours, Freddie dévoilait le clip de Big Boss Rabbit à l’esthétique rétro, qui marque le début de la nouvelle ère de Freddie Gibbs .