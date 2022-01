Anderson .Paak bosse sur son prochain album avec NxWorries

Le groupe NxWorries serait "en mode album", selon les mots de Anderson .Paak lui-même.

par Team Mouv'

Anderson .Paak pourrait bien être de retour bientôt : selon lui, les NxWorries seraient en train de travailler sur un album, nous laissant espérer un projet du groupe pour 2022.

Enfin des nouvelles d'Anderson .Paak ! Le rappeur californien a annoncé ce mardi 25 janvier qu'il travaillait avec son collègue Knxwledge sur un nouvel album de NxWorries. Cinq ans après le mythique *Yes Lawd!,* le duo serait en train de se reformer pour un nouvel album. En effet, Anderson .Paak, qui est également dans un duo avec Bruno Mars nommé Silk Sonic, a laissé entendre qu'il était en train de produire un nouveau projet avec son ancien acolyte, Knxwledge.

.Paak de retour pour envoyer des paillettes

C'est de Dr. Dre que nous vient l'information : celui-ci a posté sur Instagram une vidéo de son fils, Soul, en train de danser sur une instrumentale... mais pas n'importe laquelle. Le son est en effet un extrait du futur album des Nxorries, comme l'a ensuite confirmé .Paak, qui a reposté la vidéo en commentant "EN MODE ALBUM #NxWorries". De quoi faire bondir les fans de l'artiste, qui ne s'attendaient pas à cette annonce surprise.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Depuis 2019 et son album Ventura, on n'a que très peu aperçu Anderson .Paak en solo. Mais celui-ci semble se retrouver dans les duos, et son groupe avec Bruno Mars, formé en 2021, lui réussit bien. An Evening with Silk Sonic, sorti en novembre 2021, a reçu une excellente réception critique. Le rappeur-batteur, qui a par ailleurs été annoncé à la programmation du festival Les Ardentes le 7 juillet 2022, semble toujours impressionner et ne jamais décevoir. Et pour les plus impatients, il devrait également figurer sur l'album de Mary J. Blige, Gorgeous, qui sortira en février.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Restez attentifs, donc : il semblerait bien qu'Anderson .Paak ait décidé de nous en mettre une nouvelle fois plein les yeux; et connaissant les habitudes du rappeur, à la fois excentrique et brillant, ça risque de faire des paillettes.