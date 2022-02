Alicia Keys en feat avec Kanye West et Fivio Foreign sur un son drill

Fivio Foreign, Alicia Keys et Kanye West s'associent sur "City Of Gods".

par Team Mouv'

Le rappeur de Brooklyn Fivio Foreign s'est associé à Kanye West et Alicia Keys pour son nouveau single, City Of Gods.

Alicia Keys sort de sa zone de confort

Ce nouveau titre sera inclus dans le premier album du rappeur, B.I.B.L.E., qui a été produit par Kanye et dont la sortie vient d'être officiellement prévue pour le 25 mars.

City Of Gods n'est pas le premier titre sur lequel Fivio et Ye unissent leurs forces. En 2021, le rappeur est apparu sur l'album Donda, contribuant sur le titre Off the Grid. Fivio et Alicia Keys ont tous deux annoncé le titre sur Instagram, en partageant des photos du trio paré d'ensembles entièrement noirs et suggérant qu'un clip pour ce morceau est en préparation.

Bien que le titre soit crédité à Fivio Foreign et qu'il réalise une superbe performance dans son domaine de prédilection : la drill, les couplets de Kanye et Alicia Keys sont assez notables. En effet, le premier se lance dans une longue confession qui, une fois de plus, lui permet d'aborder ses querelles publiques notamment en rapport à Pete Davidson et son ex Kim. Quant à la pianiste/chanteuse de New York, sa prestation sur une instru drill est plus qu'intéressante et aura le mérite d'en surprendre plus d'un(e).

