Akon : "J'étais plus heureux quand j'étais pauvre..."

Akon continue de révéler ses problèmes de riche homme d'affaire...

par Team Mouv'

Alors que le chantier de la Akon City est au point mort, et qu'il a récemment tenu des propos qui ont suscité beaucoup de commentaires sur internet avec sa citation "More money, more problems", Akon remue le couteau dans la plaie en réaffirmant ses problèmes liés à sa fortune .

C'est dans une nouvelle interview donnée aux journalistes de TMZ à LAX ce week - end dans laquelle on lui a demandé s'il voulait commenter sa précédente remarque, que Akon a parlé de son passé "de pauvre" dans lequel il avait sans doute moins de préoccupation !

"Ce n'est pas vraiment un retour en arrière, mais ce que je veux exprimer, c'est que parfois, lorsque des commentaires comme celui - ci sont faits, je parle toujours en fonction de ce que je vis personnellement . Personne ne peut s'asseoir là et me dire que je ne suis pas passé par la pauvreté ."

La réussite c'est du boulot à plein temps !

Le fondateur du label Konvict Muzik continue en expliquant ses problèmes et ses contraintes liés à sa réussite :

J'ai plus de problèmes à gérer avec le succès que lorsque j'étais pauvre . J'étais en fait plus heureux quand j'étais pauvre . . .

Forcément, quand tu entreprends, les responsabilités sont nombreuses ! Vous imaginez essayer de construire une ville entière au Sénégal ? Il s'est aussi beaucoup investi pour l'écologie et le développement de l’électrification de l'Afrique grâce à l'énergie solaire et sa société Akon Lighting Africa .

Attentif et solidaire, il en a aussi profité pour s'excuser auprès des personnes qu'il aurait vexé avec sa précédente intervention : "Je m'excuse auprès de ceux qui ont pu être touchés par ma remarque, c'est n'est pas le message que je voulais faire passer . "

Il continue son intervention en expliquant la réalité de l'hypocrisie et l'incompréhension lié au succès : "les vrais amis ne peuvent même pas vraiment vous conseiller parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe autour de vous . . . "

Une réalité qui l'amène donc à penser qu'il était plus heureux quand il avait moins d'argent et d'ambition ! Une nouvelle intervention encore très discutée par les internautes, qui ont tout de même l'air de préférer être malheureusement avec plein de zéro sur leur compte en banque plutôt que de vivre d'amour et d'eau fraiche ! Un long débat . . .