A$AP Rocky : un premier trailer pour son docu sur son arrestation en Suède

"Stockholm Syndrome" d'A$AP Rocky va lever le voile sur la vérité.

L'avant première de Syndrome de Stockholm aura lieu ce dimanche 13 juin, au festival du film de Tribeca à New - York . Pour l'instant, on ne connaît pas la date pour la diffusion en Europe . Rakim Mayers de son vrai nom, compte bien lever le voile sur la vérité de cette affaire ultra - médiatisée . Un teaser a été publié sur le compte YouTube de la maison de production Bow and Arrow Entertainment. Ces deux minutes annoncent déjà beaucoup d'infos exclusives .

Des tonnes d'interviews et d'infos en exclu

Si on savait déjà que le film comporte des interviews de Naomi Campbell, Kim Kardashian et Nicki Minaj, dans cette courte séquence on découvre d'autres de ses amis . Bladi, le photographe du collectif d'A$AP appelé AWGE donne sa vision de la police suédoise : "Ils m'ont posé quelques questions . Mais leur décision était déjà prise". On voit aussi le ressenti de John Ehmann le manager de Rocky, et de Asap Lou du collectif .

A$AP Rocky dénonce le système suédois

Après les interviews de ses fidèles amis, on attend qu'une chose : entendre A$AP Rocky parler de l'affaire . C'est seulement à la fin de ces deux minutes que le compagnon de Rihanna se montre . Dès ce teaser il tacle le système judiciaire en Suède, et annonce direct la couleur . Il lance : "aux Etats - Unis, quand tu as de l'argent tu sais que tu seras pas là - dedans longtemps . Mais dans l'Union Européenne peu importe combien d'argent tu as__ . Il n'y a pas de système de libération sous caution ni de négociation de peine" L'extrait finit sur ses propos de Lord Flacko : "Ils voulaient faire de moi un exemple, et ils l'ont fait . "