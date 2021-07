A$AP Rocky et Tyler The Creator réunis en studio : grosse ambiance

A$AP Rocky et Tyler The Creator sont complices comme jamais.

par Team Mouv'

Un photo délurée de Tyler The Creator et d'A$AP Rocky a récemment fait le tour d'Internet . Le duo était en studio pour travailler mais c'était mal connaitre le membre d'Odd Future . . . Le cliché est déjà iconique !

Un duo déjanté en studio

Cette photo de Rocky et Tyler a été reprise sur tous les réseaux sociaux tellement elle est dingue . Les deux étaient en studio pour travailler mais leur folie les a rattrapé ! On voit Tyler habillé d'un t - shirt léopard et d'une chapka bleu ciel . Il tire la langue et se tient comme pour commencer un twerk . Lord Flacko, lui, tente de fuir et le repousse !

En tout cas, on espère que même s'ils se sont amusés, les deux artistes étaient bien en train de concocter un projet ensemble . Selon Genius, Rocky a bien travaillé sur son prochain album et il serait prêt à 90 % . On espère voir Tyler dans les featurings !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une amitié toujours au top

Ces clichés montrent que leur amitié se porte toujours aussi bien . Mais les choses étaient différentes il y a quelques temps . . . Selon Genius, Tyler a avoué lors d'un concert qu'Asap lui a mis un gros vent pour un projet de collab . Une vidéo montre le rappeur dire devant la foule : "J'ai fait ce beat pour moi et Rocky, mais ce n * * * * m'a ignoré pendant cinq mois" . Serait - ce depuis que l'interprète de Babushka Boi sort avec Rihanna qu'il ne donne plus de nouvelles à son acolyte ? Si on ne le saura jamais, on est bien dégouté de ne pas avoir un featuring A$AP Rocky x Tyler The Creator sur le morceau Corso .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix