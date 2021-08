Aaliyah : sa discographie pourrait bientôt arriver en streaming

La musique d'Aaliyah devrait finalement arriver sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

C'est une magnifique nouvelle pour les fans d'Aaliyah, mais aussi pour les amoureux de la musique qui n'ont pas la possibilité de découvrir la musique de la chanteuse . Selon le média américain Rap - Up, la discographie de l'artiste devrait faire son apparition prochainement sur les plateformes musicales.

Le label d'Aaliyah fait du teasing

Blackground Records 2 . 0 a lancé un nouveau site internet, à l'adresse : AaliyahIsComing . com . Lorsqu'on se rend sur ce site, on peut voir le hashtag # AaliyahIsComing qui tourne en boucle, et les fans peuvent aussi s'inscrire pour recevoir des informations par mail .

Pour les fans, il ne fait aucun doute, c'est du teasing pour annoncer l'arrivée du catalogue de la chanteuse sur les plateformes . Pour l'instant, rien n'est confirmé, il faudra surveiller ça de près dans les jours à venir .