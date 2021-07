A$AP Rocky tease un morceau inédit pour Vans et Russell Athletic

A$AP Rocky révèle un spot de pub pour Vans et Russell Athletic.

La sortie de l'album d'A$AP Rocky est imminente et le rappeur nous fait baver avant de pouvoir découvrir son projet All Smiles . Le fashion killa est un fan de mode et peut se vanter, avec Rihanna, de former l'un des couples les plus stylés . C'est aux côtés de la marque de vêtements californienne Pacsun qu'il montre son œil aiguisé pour les fringues . . . sans oublier le rap, avec un son inédit !

Entre mode et rap

Le rappeur de Harlem est devenu le directeur artistique de Pacsun pour une durée limitée . Ce 17 juillet 2021, une vidéo de cette collaboration a été publiée sur YouTube . Il s'agit d'un spot de pub signé Aisultan Seitov et Rocky pour un partenariat avec Vans et Russell Athletic . Dans cette séquence on peut entendre un titre inédit du membre de A$AP Mob . On se demande direct si que c'est un single du futur album All Smiles ? Si on peut rien déclarer à l'heure actuelle, on sait une chose c'est que si la vibe d'A$AP Rocky est comme ça sur le projet, ça risque d'être plus que lourd . Selon Revolt, la vidéo est inspirée des films préférés de Rocky : Richie Rich et Blank Check . Au menu : inspiration 90's, vans Old Skools enflammées et figures de skate dans une maison luxueuse .

Sur le site officiel de Pacsun, Flacko déclare que cette collection capsule lui correspond complétement . "Ce partenariat est spécial pour moi _car il s'agit d'une collaboration qui combine mes racines, A$AP Worldwide, et certaines des marques anthologiques les plus respectées qui ont des racines à la fois dans le monde du sportswear et du lifestyle" . A_vec cet extrait rap inédit et cette collab fashion, Rocky nous en a mis plein les yeux, on attend donc de voir si ça colle avec l'univers de son futur album .