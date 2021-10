A$AP Rocky : sa première mixtape "Live. Love. A$AP" arrive en streaming

La première mixtape "Live. Love. A$AP" d'A$AP Rocky arrive enfin sur les plateformes.

par Team Mouv'

Ce vendredi 29 octobre, la première mixtape d'A$AP Rocky, LIVE . LOVE . A$AP sera disponible sur les plateformes de streaming pour la première fois .

Retour le 29 octobre

La version streaming de la mixtape comprendra une nouvelle chanson Sandman, produite par Kelvin Krash et Clams Casino, collaborateur de longue date de Rocky . Bien évidemment le fameux titre Peso en featuring d'A$AP Ferg, A$AP Twelvyy, Schoolboy Q et d'autres sera présent . En revanche, la mixtape en streaming ne comprendra pas Kissin' Pink ni Out of This World.

LIVE . LOVE . A$AP a été mis en ligne en téléchargement gratuit le 31 octobre 2011 mais le premier projet d'A$AP Rocky disponible sur les plateformes date de 2013 avec LONG . LIVE . A$AP. Les fans du rappeur new yorkais attendaient donc avec impatience la sortie de cette première mixtape qui a permis a l'artiste d'éclater au grand jour .