A$AP Rocky rejoint le line up incroyable du festival les Ardentes

Les Ardentes continuent d'impressionner et annoncent ASAP Rocky à leur programmation 2022.

par Team Mouv'

PNL, SCH, Sexion d'Assaut, Damso, Freeze Corleone, Ninho ou encore Stromae. Voici un avant goût de la programmation du Festival des Ardentes qui aura lieu du 7 au 10 juillet 2022 à Liège. Depuis quelques semaines, l'évènement fait rêver les fans de rap en enchainant les annonces des prochaines sur les participants de la prochaine édition.

Ça ne s'arrête jamais !

Même si le festival met plus en avant des artistes issus de la scène francophone, l'évènement belge a obtenu une grande notoriété qui lui permet aujourd'hui d'attirer aussi des grosses têtes d'affiches du rap étranger et notamment américain. Jusqu'ici seul deux d'entre eux avaient été annoncés, il s'agissait de Megan Thee Stallion et Tyler, The Creator.

Ce vendredi 10 décembre une nouvelle star américaine a été dévoilé à la programmation, ASAP Rocky. Le rappeur new yorkais intègre donc la magnifique liste d'invités des Ardentes et se produira sur scène le dimanche 10 juillet.

Avec cette nouvelle annonce, le Festival des Ardentes continue de montrer qu'il sera l'un des évènements phares de l'année et qu'il arrive même à séduire à l'international.