A$AP Rocky réagit à la gifle de Will Smith :"il a émasculé un autre homme noir"

A$AP Rocky donne son avis sur la gifle de Will Smith.

par Team Mouv'

Cela fait désormais plus d'une semaine que le Slap Gate a eu lieu, pour autant, les débats autour de cet évènement continuent de faire surface sur les réseaux.

"C'est plus profond qu'une simple blague sur G.I. Jane".

A$AP Rocky a exprimé son opinion sur le moment où Will Smith a giflé Chris Rock pour s'être moqué de sa femme Jada Pinkett-Smith. S'exprimant sur le drame qui a vu la star de "Men in Black" démissionner de l'Académie, l'auteur de TESTING affirme que Will a "émasculé un autre homme noir".

Plus précisément, c'est dans un extrait du podcast Drink Champs, que l'on voit l'actuel petit ami de Rihanna déclarer : "Je suis un fan de Will, Jada, Chris, tous. Ce sont des OGs. Je pense que c'est malheureux qu'il ait émasculé un autre homme noir devant tous ces gens comme ça".

Le membre du A$AP Mob ajoute : "Mais je pense aussi que c'est une accumulation et que cela ne visait probablement pas que Chris Rock. Je ne sais pas. Comme ce que vous avez dit, on dirait que c'est plus profond qu'une simple blague sur G.I. Jane".

A$AP Rocky n'est pas la seule célébrité à penser que la gifle était attendue depuis longtemps. Whoopi Goldberg, gouverneure des Oscars, pense également qu'il y a eu "beaucoup de choses accumulées", et a déclaré à METRO : "Je pense qu'il a réagi de façon excessive. Je pense qu'il a eu un de ces moments où il a dû s'arrêter. Je comprends, tout le monde n'agit pas comme on le voudrait sous la pression. Et il a craqué.".

On espère donc que Will Smith sera plus apaisé la prochaine fois qu'une blague concernant un de ses proches sera faite.