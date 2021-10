A$AP Rocky et Rihanna : de nouveaux sons seraient en préparation

Le couple A$AP x Rihanna seraient en train de travailler sur de nouveaux sons.

Avis à tous les fans du couple : Rihanna et son non moins célèbre copain, A$AP Rocky, auraient travaillé sur des morceaux. . . et un en particulier semble presque prêt .

Alors que le couple Rihanna x A$AP est au beau fixe, s'affichant un peu partout en pleine romance, les deux tourtereaux semblent avoir également mis la main à la pâte . Entre deux mots d'amour, A$AP et Riri auraient en effet trouvé le temps de faire un peu de musique ensemble, ce qui n'est pas sans ravir leurs fans . Ainsi, le média RapTV rapporte que, selon le couple, des morceaux seraient en préparation : Rihanna a expliqué dans une récente interview : "Rocky et moi, on a été pas mal au studio ces derniers mois pour expérimenter des sons et on pense qu'on a trouvé le bon . . . " .

Un featuring qui tomberait à pic

Une annonce qui reste très vague, mais qui promet au moins une chose : A$AP et Rihanna devraient sortir une collaboration tôt ou tard . Et cela fait sens : alors que Riri est au sommet, cumulant plus de 2 millliards de streams en 2021 seulement sur Spotify, mais n'a pas publié d'album depuis cinq ans . Celle - ci a récemment annoncé que son prochain album sera "complètement différent", sans donner de date ou plus d'explications; laissant ses fans dans une attente haletante .

Quant à A$AP, il ne cesse de faire l'actualité avec des apparitions en studio et des promesses de featurings parfois surprenantes, comme avec Post Malone ou Young Thug. Il paraît donc logique que le couple de musicien lâche au moins quelques mélodies ensemble, et ce sera peut - être d'ailleurs le programme du prochain album de Rihanna, ou l'occasion d'un album commun . . .

Quoi qu'il en soit, même si l'heure reste celle des suppositions, on sait que les deux stars nous préparent du lourd et charbonnent sans doute avec passion . Et vu l'alchimie qu'il y a entre eux deux, on a hâte de voir ce qu'ils nous réservent .