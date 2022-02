A$AP Rocky est de retour en studio

Une photo d'A$AP Rocky en studio a fait le tour d'internet, laissant les fans imaginer un nouveau projet pour le rappeur.

par Team Mouv'

Alors que son nom est sur toutes les bouches depuis que l'on a appris la grossesse de sa petite-amie, Rihanna, A$AP Rocky a été immortalisé dans un studio.

A$AP aurait-il plus d'un projet en route ? Si l'on vient d'apprendre que le rappeur de Sundress attend un enfant avec Rihanna, sa compagne depuis la fin d'année 2020, une autre news a fait le tour du monde : A$AP Rocky a été photographié en studio auprès de Hit-Boy, un producteur de musique reconnu. De quoi rajouter une couche à l'enthousiasme général déclenché par l'annonce de la grossesse de Riri.

A$AP, futur papa multitâche

Une photo qui rappelle l'époque où, en 2012, A$AP et Hit-Boy s'affichaient en studio en train de mixer *Goldie, un des premiers hits du rappeur. En effet, les deux artistes ont déjà travaillé ensemble, pour Goldie et également le titre 1 Train. Alors, l'artiste de 33 ans nous préparerait-il un nouveau projet ? C'est ce qu'espèrent les fans, puisqu'il n'a pas sorti d'album depuis 2018, outre la réédition de Live. Love. ASAP* parue en 2021. D'autant qu'il l'avait promis récemment : son retour devrait se faire très prochainement.

De quoi consoler les fans du couple, qui, s'ils se réjouissent presque unanimement de la nouvelle de la grossesse de Rihanna, se désolent également de voir le potentiel prochain album de la chanteuse encore repoussé. D'autant que si cette dernière n'a pas annoncé avancer sur ses projets musicaux, il n'est pas totalement impossible qu'elle accompagne A$AP sur une chanson, étant donné que les deux artistes ont déjà collaboré par le passé (comme sur Woo ou Take It Now).

Bref, une période chargée mais pleine de promesses pour le couple. Et avec un peu de chance, on n'aura pas neuf mois à attendre pour écouter du A$AP.