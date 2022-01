A$AP Rocky devrait faire son retour très prochainement

Dans une interview, Steven Victor a teasé le retour prochain d'A$AP Rocky.

A$AP Rocky pourrait-il être bientôt de retour ? C'est en tout cas ce que laisse entendre Steven Victor, directeur musical vétéran et PDG de Victor Victor Worldwide, qui travaille avec de nombreux artistes de la scène US.

Alors qu'A$AP Rocky a été aperçu en studio avec Kanye West et Pusha-T le mardi 11 janvier, laissant rêver les fans à une collaboration entre les trois grands noms du rap américain, Steven Victor vient de donner une update sur le A$AP, qui pourrait être de retour très prochainement. Dans une interview avec Complex, Victor, accompagné de Pusha-T, s'est confié sur les collaborations qu'il préparait, et a lâché quelques infos sur le rappeur new yorkais.

A$AP de retour en feat et en solo ?

En effet, il semblerait bien qu'A$AP soit en train de nous préparer des nouveautés : après avoir sorti sa première mixtape LIVE.LOVE.A$AP le 29 octobre, le rappeur a été annoncé à l'affiche des Ardentes, promettant une belle actualité pour 2022. Ainsi, Steven Victor se confie sur une probable apparition de l'interprète de Sundress dans des collaborations à venir, notamment sur le projet en préparation I Know NIGO, faisant la lumière sur le rappeur NIGO. Le directeur musical explique : "I Know NIGO contiendra des apparitions de Pharell, Pusha-T, Asap Rocky, Tyler, the Creator, Kid Cudi, Lil Uzi Vert et d'autres"**.

Ce projet permettrait donc à A$AP de se réunir avec son ancien complice Tyler, the Creator, quatre ans après leur collaboration. Selon Victor, ce serait d'ailleurs le rappeur de New York qui a porté la chanson : "toute la chanson a été portée par Rocky. (...) c'est grâce à ça que l'album est incroyable, il est fait des contributions de Rocky, Pharrell et NIGO". Très présent sur l'album, dans plus d'une track, A$AP a donc bien implanté sa marque sur le projet, qui, si on s'en fie à son casting, s'annonce grandiose.

Quant à l'actualité solo du rappeur, on en sait un peu plus grâce à Steven Victor, aperçu par ailleurs à Paris avec Rocky fin décembre : quand l'interviewer demande au poids lourd de l'industrie musicale "dans quel mood de rap est-il en ce moment?", Victor répond sans détour : "il est en train de bosser, frérot. (...) Rocky est concentré actuellement", annonçant pour le plus grand plaisir des fans de l'artiste : "Rocky revient bientôt".

Une belle info qui mettra un peu de lumière dans la journée des fans de A$AP, qui seront probablement ravis de retrouver leur idole en 2022. On ne sait pas encore exactement ce qu'il nous prépare, mais si on s'en fie à Steven Victor, du lourd risque d'arriver très prochainement.