A$AP Rocky annonce son retour officiel... avec Rihanna

Après de longs mois d'absence, A$AP Rocky vient d'annoncer son retour, et sa compagne Rihanna sera apparemment de la partie.

par Team Mouv'

Riri is baaack ! Ou plutôt, A$AP. Le rappeur vient en effet d'annoncer la sortie prochaine d'un nouveau titre en featuring avec sa dulcinée, Rihanna.

Belle surprise pour les fans d'A$AP Rocky : celui-ci a annoncé son retour ce mardi 3 mai, annonçant officiellement la sortie prochaine d'un nouveau titre inédit. Le petit plus qui est en fait une énorme news ? Rihanna, sa compagne (par ailleurs enceinte jusqu'au coup), sera de la partie : le couple a apparemment travaillé sur un featuring du love entre les deux artistes.

"Une histoire d'amour du ghetto"

Sur Instagram, on découvre ainsi un post du futur papa accompagné d'un visuel cinématographique et vintage. On y voit les deux tourtereaux poser pour un son qui semble être titré D.M.B, et surnommé "A Ghetto Love Tale", ou "Une histoire d'amour du Ghetto".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une sortie surprise alors même que le retour musical de Rihanna est très attendu par le public de la chanteuse de la Barbade, et que A$AP Rocky a des ennuis avec la justice - le rappeur est accusé d'avoir tiré sur un individu, et des armes ont été retrouvées à son domicile.

Période chargée pour le couple, qui, pourtant, ne semble rien n'avoir perdu de sa créativité, et dont chaque oeuvre est attendue avec passion par les fans.