A$AP Rocky annonce que son prochain album est quasi terminé

A$AP Rocky finalise son prochain album et s'exprime à propos de son nom.

par Team Mouv'

Alors que son retour avec un nouveau projet se fait teaser et attendre depuis un moment déjà, A$AP Rocky a révélé un peu plus d'informations sur son prochain album lors d'une interview pour Dazed.

C'est imminent !

Absent en sortie d'album depuis Testing en 2018, A$AP Rocky semble sur le chemin du retour et celui-ci devrait prochainement arriver à destination. En effet, après avoir récemment signé son come-back avec le titre D.M.B, dans lequel il demande Rihanna en mariage, A$AP Rocky, récemment devenu père d'un petit garçon avec la jeune femme, est visiblement bientôt prêt à envoyer la suite et surtout, son 4ème album solo.

Dans un entretien accordé à Dazed, le rappeur promet une belle actualité pour cette année et à tenu à remettre les choses au clair à propos d'une rumeur de longue date sur le nom du prochain album. Si beaucoup s'attendait à ce que celui-ci s'intitule All Smiles, il n'en est rien de cela, a t-il indiqué "Une chose que je peux vous dire, c'est que le nom ne sera pas All Smiles – vous savez, je n'ai jamais dit publiquement que mon album s'appelait All Smiles".

Mais ce n'est pas tout. Que les fans de Rocky se préparent, le rappeur est concentré et finalise son prochain album, qui est quasiment terminé et qui devraient s'accompagner de nombreux clips sur lesquels il a travaillé d'arrache pied "Je suis en train de terminer le nouvel album. J’ai filmé tellement de visuels pour ça. Je me suis poussé à la limite de tout.”

Une première déclaration officielle qui devrait ravir son public qui l'attend avec impatience depuis 4 ans maintenant.