8 morts au festival de Travis Scott cette nuit après un mouvement de panique

par Team Mouv'

Au moins huit personnes ont été tuées dans un mouvement de foule lors de l'Astroworld Festival de Travis Scott, qui se tenait à Houston, durant la nuit du 5 au 6 novembre. Aux environs de 21h, une mouvement de panique a provoqué 8 décès et une cinquantaine de blessés. Comme l'explique le chef de la police de la ville du Texas, Sam Peña, le public s'est massé vers la scène : "Les gens ont commencé à tomber, ont perdu connaissance et ça a généré encore plus de peur", dit-il auprès de CNN. Selon ABC, des fans auraient été piétinés par des centaines de personnes qui voulaient se diriger vers l'avant.

Un "centre de réunification" a été installé pour les personnes à la recherche de leurs proches. L'organisation a décidé d'annuler le jour 2 du festival. 50.000 personnes étaient présentes pour cet événement, où Drake a notamment fait une apparition. Travis Scott n'a pour l'instant pas réagi.

