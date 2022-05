6ix9ine trolle Young Thug après son arrestation

L'arrestation de Young Thug a apparemment amusé 6ix9ine, qui ne s'est pas privé pour envoyer un tâcle à celui-ci.

Suite à l'arrestation de Young Thug et ses conflits avec la justice, 6ix9ine s'est fendu d'une belle pique envers son rival.

En effet, récemment, Young Thug, Gunna et 26 autres membres de YSL ont été inculpés pour avoir tenté de violer la loi R.I.C.O (Racketeer Influenced Corrupt Organizations) - en d'autres termes, "des accusations (...), de meurtre, de vol à main armée et de participation à des activités criminelles de gangs de rue". Le gang YSL, présidé par le rappeur, serait impliqué dans 50 meurtres. Un palmarès pas très joli, qui fait risquer à Young Thug la prison à vie.

La vengeance de la balance

Or, entre Young Thug et 6ix9ine, c'est pas vraiment le love. Depuis longtemps, ce dernier est accusé par plusieurs rappeurs d'être "une balance", et notamment par Young Thug. Devant la tournure qu'ont pris les événements, 6ix9ine a profité de l'occasion pour clasher en retour son rival.

Mardi 10 mai, Tekashi n'a pas pu s'empêcher de poster une story Instagram en référence à l'arrestation de Thug et Gunna : "La prison va être ouf pour le frérot", s'est-il amusé en repostant un collage de Young Thug avec une robe. S'amusant de photos de sosies du rappeur portant du maquillage, 6ix9ine persiste et signe : *"Maintenant, le frérot pourra être lui-même",* ajoutant "METTEZ DU KOOLAID SUR SES LÈVRES ET LAISSEZ LE COURIR".

Des propos un peu limites : pas sûr que ces allusions soient du meilleur goût. Mais 6ix9ine, habitué des clashs, ne semble pas avoir envie de s'arrêter.