6ix9ine trolle Lil Reese, victime d'une fusillade

6ix9ine n'a pas de limites et le montre encore une fois.

par Team Mouv'

Roi du troll, 6ix9ine n'affiche aucune compassion pour ses ennemis et encore une fois il a dépassé les limites en se moquant de Lil Reese, victime d'une fusillade au volant d'une voiture volée à Chicago .

Un troll qui va trop loin

Rappeur le plus détesté du game suite à ses frasques et ses délires débiles en tout genre, Tekashi aime rire du malheur des autres et c'est Lil Reese qui en prend pour son grade . En clash depuis un moment les deux rappeurs se détestent et la terrible fusillade dont a été victime Lil, a bien faire rire l'homme aux cheveux colors . En effet, 6ix9ine a posté mal d'anciennes vidéos de Lil Reese sur son compte Instagram pour se moquer de lui alors qu'il est dans un hôpital et un état critique .

"Tu vas me dire que t’es chaud sur Instagram, mais pas dans la vraie vie . Je peux plus respirer"

Il a également lancé une cagnotte pour que son ennemi puisse s'acheter une voiture ( en référence à la voiture volée ) .

Un troll de trop pour cette situation très grave . . . En espérant que Lil Reese aille mieux et que surtout Tekashi se taise pendant un moment .