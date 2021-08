6ix9ine : son garde du corps l'aurait tabassé

L'ex de 6ix9ine affirme que son garde du corps l'aurait tabassé.

6ix9ine a avoué avoir frappé sa copine Sara Molina lorsqu'ils étaient encore en couple . Celle - ci est revenue sur cet épisode tragique lors d'une interview et balance que le garde du corps de Tekashi - aujourd'hui décédé - l'avait vengée en le tabassant en retour .

Un garde du corps prêt à tout

La baby mama confie lors de cette interview pour VladTV que le garde du corps du rappeur, Shadow, a voulu la défendre lorsque Tekashi a levé la main sur elle. Elle explique en détail la scène révoltante : "Il m’avait frappé pendant genre, deux heures . Le lendemain matin, je vais dans la salle de bain, il me dit de cacher les coups sur mon visage, j’avais deux gros yeux au beurre noir"

Sara Molina appelle tout de suite Shadow après avoir subi les coups de son ex copain : "Il me demande ce qui ne va pas [ … ] il voit mes yeux, mes bras, il me dit "Il t’a fait ça ?" Je lui demande de me mettre dans le premier avion pour rentrer, il va finir par me tuer, de la manière dont il me frappe . Il me répond d’aller dans ma chambre, de faire mes valises et de ne pas m’inquiéter du reste . " Elle ne savait pas à cet instant que Shadow allait mettre une rouste au rappeur . . .

Elle ajoute : "J’entends Shadow crier . Danny arrive et me dit "Tu m’as balancé ?" [ … ] Je me dis qu’il ne va pas oser me frapper devant Shadow . " L'ex de Tekashi affirme qu'elle n'a jamais su qu'il l'avait défendue avant qu'il lui envoie ce message: "Tu sais que je l’ai attrapé avant qu’il ne rentre dans sa chambre ?" Elle souligne que deux jours plus tard, Shadow a arrêté de travailler avec eux .